Суд продлил арест расстрелявшему школьников в Казани Ильязу Галявиеву

Ильяз Галявиев на суде / Фото: КП-Казань

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Ильязу Галявиеву, который напал на школу №175 в Казани, убив семерых учеников и двоих учителей.

Согласно решению инстанции, Галявиев проведет под стражей еще три месяца – до 11 января.

Напомним, стрельба и взрыв в школе №175 в Казани произошли утром 11 мая 2021 года. Их устроил бывший ученик образовательного учреждения - 19-летний Ильназ Галявиев. Он заявился туда с ружьем и самодельной бомбой. Первым попал под огонь охранник.

Затем убийца вошел в кабинет 8А класса и открыл беспорядочный огонь. В результате семеро учеников и двое учителей погибли, еще 24 человека пострадали. После прибытия полицейских Галявиев принял решение сдаться и вышел на крыльцо с поднятыми руками.

Как ранее писал сайт kp.ru, Галявиев этапирован в СИЗО Санкт-Петербурга. Его перевели туда из Москвы, чтобы провести дополнительные психолого-психиатрические экспертизы.