Песков заявил, что у Путина нет традиции "проставляться" на день рождения

Владимиру Путину исполнилось 69 лет Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин не имеет традиции "проставляться" на работе в день рождения, и это время от рабочих мероприятий он чаще всего не освобождает, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Традиции "проставляться" нет. Вы знаете, что президент редко освобождает этот день от каких-то рабочих мероприятий, и в администрации это тем более рабочий день", - заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, чаще всего в этот день Путина поздравляют по телефону. Подарки же дарят только при личных встречах, отметил пресс-секретарь главы государства. О том, присылают ли подарки Путину зарубежные лидеры, представитель Кремля информацией не обладает.

Напомним, 7 октября Владимир Путин празднует день рождения. Ему исполняется 69 лет.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин отпразднует свой день рождения с родными и близкими. По словам Пескова, в этот в день у Путина есть планы, и днем он будет работать.