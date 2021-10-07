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Политика7 октября 2021 16:22

Песков заявил, что у Путина нет традиции "проставляться" на день рождения

Президент России редко освобождает свой праздник от рабочих мероприятий
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Владимиру Путину исполнилось 69 лет

Владимиру Путину исполнилось 69 лет

Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин не имеет традиции "проставляться" на работе в день рождения, и это время от рабочих мероприятий он чаще всего не освобождает, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Традиции "проставляться" нет. Вы знаете, что президент редко освобождает этот день от каких-то рабочих мероприятий, и в администрации это тем более рабочий день", - заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, чаще всего в этот день Путина поздравляют по телефону. Подарки же дарят только при личных встречах, отметил пресс-секретарь главы государства. О том, присылают ли подарки Путину зарубежные лидеры, представитель Кремля информацией не обладает.

Напомним, 7 октября Владимир Путин празднует день рождения. Ему исполняется 69 лет.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин отпразднует свой день рождения с родными и близкими. По словам Пескова, в этот в день у Путина есть планы, и днем он будет работать.