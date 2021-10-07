Индия откроет границы для туристов 15 октября 2021 Фото: REUTERS

Власти Индии намерены в ближайшее время открыть границы для туристов, сообщило Министерство внутренних дел страны.

Прием туристов возобновится 15 октября 2021, передает РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, в конце сентября 2021 МВД Индии сообщило, что через десять дней может объявить о снятии ограничений на посещение страны иностранными туристами. Открытие Индии хотели сделать поэтапным, чтобы увидеть, к чему это может привести.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что проведенная в популярном у иностранцев штате Гоа полная вакцинация от коронавируса взрослого населения может помочь возвращению в страну туристов. Кроме того, первые 500 тысяч туристических виз для иностранцев после открытия страны сделают бесплатными.

Индия находится на втором месте в мире по заболемости COVID-19. В республике коронавирусом заразились почти 34 миллиона человек.