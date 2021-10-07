Писатель Сергей Лукьяненко заявил, что Нобелевская премия давно не имеет отношения к литературе

Писатель Евгений Водолазкин отметил, что в произведениях Гурна можно усмотреть определенную тенденцию. Фото: REUTERS

Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в разговоре "Газета.ru" предположил, что Людмила Улицкая не получила Нобелевскую премию по литературе из-за того, что недостаточно ругает Россию.

"Ну, может быть, она недостаточно сильно ругает Россию, ведь это является одним из непременных условий получения Нобелевской премии по литературе. Политические высказывания русских писателей греют сердце западным политикам.", - сообщил автор "Ночного дозора" изданию.

Он считает, что премия уже давно не имеет отношение к литературе, а главные критерии вручения - политика и социальщина.

Напомним, лауреатом Нобелевской премии по литературе 2021 года стал писатель из Танзании Абдулразак Гурна «за бескомпромиссное и чувственное обличение последствий колониализма и судьбы беженцев в водовороте культур и континентов», передает "Пятый канал".

Писатель Евгений Водолазкин отметил, что в произведениях Гурна можно усмотреть определенную тенденцию.

«Неожиданность — единственное, что объединяет лауреатов последних лет. В прошлом году победила американская поэтесса Луиза Глюк, которую не сказать что знали миллионы. Теперь — английский профессор, выходец из Танзании», — поделился Водолазкин с "Известиями".