Курс доллара упал ниже 72 рублей впервые с 16 июня 2021 года

Курс доллара падает по отношению к рублю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рубль продолжил укрепляться к доллару на фоне высоких цен на нефть, следует из данных Московской биржи.

Так, в четверг, 7 октября, курс доллара впервые с 16 июня 2021 года опустился ниже 72 рублей. В 14:16 (мск) курс составлял 71,98 рублей, а в 14:30 – уже 71,81, но затем немного вырос.

Как ранее писал сайт kp.ru, эксперты финансового рынка спрогнозировали, как будет меняться курс российской валюты к концу 2021 года. Эксперты в своих прогнозах осторожны и дают доллару большую свободу: коридор колебаний от 71 до 75 рублей.

В пользу российской валюты играет ужесточение монетарной политики со стороны ЦБ. Решение о повышении ключевой ставки тормозит инфляцию и укрепляет рубль. В связи с этим аналитики допустили падение курса доллара до 68 рублей к концу 2021 года.