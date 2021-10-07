Эксперимент по онлайн-продаже начнется 31 марта 2022 Фото: Евгения ГУСЕВА

Реализацию пилотного проекта по продаже российского вина через интернет решили перенести с 1 января 2021 на 31 марта 2022, рассказал журналистам заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

По его словам, количество регионов, участвующих в эксперименте, решено сократить до двух: онлайн-продажа российского вина будет осуществляться в Москве и Московской области. Реализация проекта продлится до 31 декабря 2024 года.

Евтухов добавил, что доставка вина будет осуществлена минимум через сутки после заказа.

Как писал сайт kp.ru, ранее Министерство финансов России предлагало запустить с 1 января 2022 эксперимент по онлайн-продаже российского вина через сайт «Почты России». Изанчально эксперимент предполагал доставку российских вин на территории Москвы, Московской области и Республики Мордовия.

В мае 2021 «Почта России» объявила, что готовится к запуску проекта по доставке российских вин через свои онлайн-ресурсы. В компании отметили, что «Почта России» видится кабмину удобным партнером, поскольку располагает возможностью распознавания клиента посредством простой электронной подписи, и при заказе может узнать возраст заказчика алкогольной продукции. В пилотном проекте будут задействованы 25 крупнейших российских винных заводов.