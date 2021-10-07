Аналитики назвали автомобили, которые подорожали сильнее всего

Всего, с начала года цены выросли в среднем на 7,8%. Премиум-сегмент на 9,3%, а массовые модели на 7,4% Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Аналитики классифайда «Авто.ру» рассказали изданию "Газета.ru", что 18 производителей в сентябре 2021 года изменили цены на автомобили на 0,8%, продукция премиум-сегмента прибавила на 0,9%.

Компания "АвтоВАЗ" повысила стоимость на все свои автомобили. Так, модель Largus прибавила в цене 33 тысячи рублей (3,8%), XRay на 31 тысячу (4,2%), а внедорожник Hunter на 25 тысяч рублей (2,5%).

Стоимость на новый Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade увеличилась на 250 - 650 тысяч рублей (3,7 - 4%). Mercedes-Benz GLE в версии 450 4MATIC Sport Plus подорожал на 410 тысяч(5%) и Lexus RX в комплектации Premium подорожал на 328 тысяч (6,6%).

Всего, с начала года цены выросли в среднем на 7,8%. Премиум-сегмент на 9,3%, а массовые модели на 7,4%.

Ранее сообщалось, что в мобильном приложении «Госуслуги.Авто» появилась услуга делегирования предъявления свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) другому водителю. "Известия" сообщают, что для этого водитель должен быть вписан в ОСАГО и иметь подтвержденную запись на портале Госуслуг.

Пешеходам же напомнили, как не попасть под колеса машины в ночное время суток. Для этого нужно носить светлую одежду или световозвращающие элементы, передает телеканал "360".