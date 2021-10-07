Захарова назвала провокацией презентацию УЕФА, где Крым показан частью Украины

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Презентация Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), где Крым изображен частью Украины, - это провокация, в которую спортивную организацию втянули украинские чиновники, заявила 7 октября официальный представитель МИД Мария Захарова.

"УЕФА, эта уважаемая организация, не должна позволять втягивать себя в провокационные действия украинских чиновников от футбола, - подчеркнула Захарова. - То, что эти действия являются провокационными, мне кажется, очевидно всем".

В качестве аргумента представитель МИД напомнила скандал с футболками сборной Украины, на которых начертали "лозунг фашистских коллаборационистов из числа украинских националистов, которые воевали на стороне гитлеровской Германии".

Захарова подчеркнула, что нельзя допустить проникновения в спорт агрессивных, реваншистских и экстремистских идей, и на это международной спортивной организации следует обратить особое внимание.

Как ранее писал сайт kp.ru, УЕФА потребовал от сборной Украины убрать со спортивной формы очертания Крыма. На одежду также нанесены националистические лозунги, в частности "Героям слава". Такое сочетание является политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Однако затем в спортивной организации изменили решение и позволили выходить игрокам на поле в футболках с изображением Крыма, но уже без надписи.