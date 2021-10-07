В центре Казани неизвестный вытолкнул пешехода на дорогу под колеса автомобиля

Пострадавшего госпитализировали с множественными травмами
Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
В центре Казани на улице Тукая произошла потасовка между двумя мужчинами. Один из них вытолкнул второго на дорогу – прямо под колеса легкового автомобиля. В результате наезда мужчина получил различные травмы и был госпитализирован.
То, что его именно вытолкнули на проезжую часть, заснял видеорегистратор проезжавшей мимо машины. Водитель выложил эту запись в Сеть, сообщает Inkazan.ru.
Вместе с остальными интернет-пользователями видео посмотрели и в следственном комитете Татарстана. Там под данному факту начали свою проверку.
- Установлено, что описываемые события произошли вечером 5 октября. В настоящее время мужчина госпитализирован. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в следственном комитете Татарстана.
В ведомстве также добавили, что по итогам доследственной проверки будет принято решение - возбуждать по данному факту уголовное дело или не возбуждать.