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Происшествия7 октября 2021 18:39

В центре Казани неизвестный вытолкнул пешехода на дорогу под колеса автомобиля

Мужчине удалось выжить, после ЧП его отвезли в больницу
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Пострадавшего госпитализировали с множественными травмами

Пострадавшего госпитализировали с множественными травмами

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В центре Казани на улице Тукая произошла потасовка между двумя мужчинами. Один из них вытолкнул второго на дорогу – прямо под колеса легкового автомобиля. В результате наезда мужчина получил различные травмы и был госпитализирован.

То, что его именно вытолкнули на проезжую часть, заснял видеорегистратор проезжавшей мимо машины. Водитель выложил эту запись в Сеть, сообщает Inkazan.ru.

Вместе с остальными интернет-пользователями видео посмотрели и в следственном комитете Татарстана. Там под данному факту начали свою проверку.

- Установлено, что описываемые события произошли вечером 5 октября. В настоящее время мужчина госпитализирован. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

В ведомстве также добавили, что по итогам доследственной проверки будет принято решение - возбуждать по данному факту уголовное дело или не возбуждать.