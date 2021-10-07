Европарламент призвал расширить меры против России, если она продолжит поддерживать Белоруссию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европарламент (ЕП) призвал власти Евросоюза расширить меры в отношении России, если Москва продолжит поддерживать Минск.

Как говорится в тексте резолюции на сайте ЕП, Брюссель «должен четко понять, что, если Россия продолжит свою политику в отношении Белоруссии, то ЕС должен будет ввести дополнительные меры сдерживания России». Также в резолюции сказано, что «все институты ЕС должны отчитываться перед Европарламентом по ситуации с вмешательством Кремля в дела Белоруссии».

По мнению депутатов, Москва «обретает более глубокий политический, военный и экономический контроль» над Минском. Россия, отмечается в документе, поддерживает «жестокие репрессии» президента Александра Лукашенко против народа Белоруссии и использование Минском мигрантов в политических целях. ЕП также «возлагает на Кремль ответственность за эти действия», заявляется в резолюции.

Как писал сайт kp.ru, ранее участники политического объединения «Зеленые / Европейский свободный альянс» представили в Европарламент проект резолюции, котором отражена ситуация с протестами в Белоруссии. В том числе, затрагивается тема сотрудничества Минска и Москвы.

Депутаты отмечают, что озабочены тесным взаимодействием стран в нескольких сферах, в частности, речь идет о «прогрессирующей милитаризация Белоруссии». Это, по мнению европарламентариев, ставит под угрозу безопасность Евросоюза.