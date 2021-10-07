Выпившая женщина-водитель погибла в ДТП в Нижегородской области

Женщина скончалась до приезда врачей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области в результате ДТП погибла 30-летняя девушка. За рулем она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

- Происшествие произошло утром 6 октября на 219-м километре автодороги Владимир-Муром – Арзамас, - об этом сообщает NewsNN со ссылкой на пресс-службу УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – Водительский стаж у девушки семь лет. В тот день она не справилась с управлением и, находясь за рулем автомобиля Volkswagen, опрокинулась в кювет.

В результате аварии 30-летняя девушка-водитель погибла на месте, а ее спутник – получил серьезные ранения.

Напомним, ранее мы писали, что серьезная авария с участием четырех автомобилей произошла в Нижнем Новгороде вечером 3 октября. В результате ДТП двое пострадали, один человек погиб на месте.

32-летний водитель "Lada Vesta" не справился с управлением, столкнулся с легковушками "Kia Ceed" и "Kia Sportage", отчего "Kia Sportage" врезалась в столб, задев при этом автомобиль "Volkswagen Tiguan", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.