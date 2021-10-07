Экономист спрогнозировал падение цен на газ в Европе только в 2022 году Фото: Shutterstock

Цены на газ в Европе бьют рекорды и держатся на отметке в 500-600 долларов за тысячу кубометров.

Президент Института энергетики и финансов, экономист Марсель Салихов спрогнозировал, когда показатели рынка вернутся к своим привычным показателям в 300 долларов.

По мнению экономиста, это произойдет, но не в ближайшее время. Уже сейчас начинается постепенное снижение и эта ситуация выгодна всем, и России в том числе.

- Спекулятивное давление закончилось, и цены логично пошли вниз, это было ожидаемо, - говорит эксперт в беседе с Лента.ру.

Ценник выше 100 долларов за тысячу кубометров не имеет никакого отношения к рынку и баланса спроса и предложения. По мнению эксперта, это последствия спекулятивных отношений.

- Россию вполне устраивала та долгосрочная цена, которая наблюдалась последние десять лет, колебавшаяся в районе 300 долларов,- отметил Салихов.

Он прогнозирует, что ощутимое падение можно ждать только в следующем году, а пока приближается холодный сезон и в это время стоимость голубого топлива будет торговаться на отметке в 500-600 долларов.

7 октября, цены на газ в Европе опускались ниже 1000 долларов за 1 тыс. кубометров. Топливо заметно подешевело, хотя ещё накануне его стоимость обновила исторический максимум и поднималась выше 1900 долларов. Как полагают эксперты, одной из причин падения котировок стали заявления Владимира Путина, сообщает RT.

Президент призвал соблюдать условия по транзиту и выполнят все договоренности, которые были достигнуты со странами ранее, пишет Свободная пресса.