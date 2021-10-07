Задержанный в Дюнкерке российский моряк арестован Фото: Александр КОЦ

Один из российских моряков, задержанных во французском Дюнкерке, был взят под стражу, рассказали в посольстве России во Франции.

В беседе с РИА Новости российские дипломаты сообщили, что, по информации французских компетентных органов, один из россиян был арестован, второй отпущен под подписку о невыезде. Следствие продолжается в отношении обоих задержанных, добавили в посольстве.

Как заверили в диппредставительстве, российская сторона примет все необходимые меры для защиты прав россиян.

Напомним, ранее Agence France-Presse сообщило о задержании в порту Дюнкерка судна. С его борта было изъято более тонны кокаина. По данным издания, после случившегося оказались задержаны 20 членов экипажа во главе с румынским капитаном.

Среди задержанных были якобы россияне, украинцы, филиппинцы и эфиопы. Их доставили в Париж для выяснения их причастности к перевозке запрещенного вещества. Расследование данного инцидента проводит Служба по борьбе с организованной преступностью.