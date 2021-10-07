Председатель движения «Автомобилисты России» дал советы, как подготовить машину к зиме Фото: Евгения ГУСЕВА

Председатель общероссийского общественного движения «Автомобилисты России» Виктор Похмелкин дал советы водителям, как подготовить машину к зимнему сезону.

Прежде всего стоит запастись «незамерзайкой». Если в баке омывателя до сих пор залита летняя жидкость, то ее нужно поскорее израсходовать. Так как в ночные часы уже фиксируются первые заморозки.

- Уже пора использовать незамерзающую жидкость. Если вы давно не были на техосмотре, свозите свою машину на обслуживание, - комментирует NEWS.ru эксперт.

Стоит поменять масло, фильтры и прочие расходники. Тогда в зимнее время автомобиль точно не доставит проблем.

Но если подобная процедура была проведена летом, то повторять ее не нужно.

- На мойке попросите почистить замки на дверях, есть специальная технология, по которой это делается, - советует Похмелкин.

Такая процедура позволит предотвратить замерзания замков в ночное время. Не лишним так же будет после мойки наносить на уплотнители двери специальное покрытие, которое предотвратит примерзание. Но этот пункт актуален с приходом морозов.

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