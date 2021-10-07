«Газпром» приостановил торги на Петербургской товарно-сырьевой бирже Фото: REUTERS

Корпорация «Газпром» приостановила продажи газа Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, сообщил член правления компании Геннадий Сухов.

«Да, приостановили. Никто не знал, что у нас с 12 сентября включат отопление, в том числе в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург», – объяснил Сухов, выступая на сессии Петербургского международного газового форума.

Как отметил член правления «Газпрома», план поставок газа в связи с ранним отопительным сезоном превысил 250 миллионов кубометров в сутки. До того, как компания приостановила торги, спрос на топливо был значительно ниже, чем предложение, сообщил он. Так, с января «Газпром» заявил на бирже 16,7 миллиарда кубометров газа, но продать удалось только 4,3 миллиарда кубометров.

Сухов добавил, что в период с января по август 2021 на «Газпром» пришелся 81% всех продаж газа на бирже.