Футболист Мостовой оценил шансы сборной России в матчах со Словакией и Словенией. Фото: Михаил Солунин/ТАСС

Советский и российский футболист, полузащитник Александр Мостовой оценил шансы сборной России по футболу в матчах со Словакией и Словенией.

По его мнению, российская команда не сможет добиться двух побед в матчах отборочного цикла чемпионата мира-2022 против данных стран.

Причина в том, что сейчас наша команда не в лучшей форме. А сборная Словакии как раз наоборот – крепкая команда.

- Сейчас наша команда находится в непонятном состоянии. Сборная Словакии — крепкая команда. Не стоит забывать, что мы проиграли им в гостях, - комментирует Lenta.ru Мостовой.

Помимо этого, для сборной Словакии данный матч последний шанс остаться в борьбе за путевку на чемпионат мира.

Словения так же не самый просто соперник и быстро одолеть этого противника не получится.

- Они прилично нас потрепали, когда был первый матч в Сочи. Я думаю, что наша команда потеряет очки в этих играх, — оценил шансы сборной России Мостовой.

Футболист отметил, что уход с поля Александра Головина, получившего травму, это самая ощутимая потеря для национальной команды.

- На мой взгляд, наша проблемная позиция — линия обороны. В центре наверняка сыграют Георгий Джикия и Игорь Дивеев. А вот кто будет на флангах, непонятно, - отметил Мостовой.

Но при этом наша сборная имеет больше комбинаций из игроков, чем сборная Словакии. - У них маленькая страна, не из кого выбирать игроков, и кроме Марека Гамшика никого нет, — заключил Мостовой.

Сборная России по футболу начала подготовку к решающим матчам отборочного раунда чемпионата мира 2022 года. 8 октября в Казани состоится встреча со Словакией, а 11-го в Мариборе — со Словенией. Пока команда Валерия Карпина занимает второе место в группе H, уступая Хорватии по дополнительным показателям, сообщает RT.