Ростуризм начал разрабатывать маршрут по любимым местам отдыха Путина Фото: REUTERS

Федеральное агентство по туризму начало разрабатывать маршрут на основе любимых мест отдыха президента России Владимира Путина. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«По многочисленным просьбам туристов команда Ростуризма уже работает над национальным маршрутом по вашим любимым местам», – написала она в Instagram, поздравив Путина с 69-летием.

Догузова отметила, что глава государства сам формирует моду на активные путешествия по России. Пример президента вдохновляет миллионы людей «открывать для себя красоту России», добавила глава Ростуризма.

Как писал сайт kp;ru, ранее пресс-служба Кремля распространила видео отдыха Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу в Сибири - они находились там еще в начале сентября.

Напомним, в марте 2021 года российский лидер вместе с Шойгу также отдыхали в Сибири. В тайге глава государства и министр катались на вездеходе и совершали пешие прогулки. Также Сергей Шойгу показал российскому лидеру свою мастерскую, где он занимается изготовлением различных поделок из сухой древесины.