Россия направила ОЗХО ответ на запрос 45 стран по Навальному Фото: REUTERS

Россия направила в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) ответ на запрос группы 45 стран участников организации по ситуации с блогером Алексеем Навальным, рассказал постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

«Ответы должны быть даны в течение 10 дней, то есть к 15 октября 2021. Россия дала исчерпывающий ответ сегодня, то есть спустя два дня», – передает слова дипломата ТАСС.

Как отметил Шульгин, ответ Москвы «достойный и выверенный с юридической точки зрения». Вместе с тем Россия отправила встречный запрос Германии, Франции и Швеции. В нем, сообщил постпред, обозначен большой список вопросов, «касающихся этой мутной истории и их роли в ими самими же режиссированном спектакле». Шульгин заявил, что российская сторона ждет исчерпывающих ответов.

По словам дипломата, технический секретариат ОЗХО «откровенно лгал» Москве относительно просьб ФРГ о содействии следствию. В организации представителям России говорили, что никаких документов от Германии не получали, сообщил Шульгин, тогда как запрос от немецкой стороны был получен ими еще 4 сентября 2020.

Он отметил, что по просьбе немцев в ОЗХО засекретили все существенные положения из отчета об оказании технического содействия, а потом представили исполнительному совету лишь выжимку из него, «все существенные вещи замазав черным фломастером».

Напомним, и.о. замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов рассказывал, что секретариат ОЗХО принял решение отказаться от возможности взаимодействия с Россией по расследованию инцидента с Алексеем Навальным.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что ОЗХО в своих докладах о ситуации с Навальным исправляет и изымает факты, а также подбрасывает фейки. Выводы доклада, подчеркнула она, шиты белыми нитками.