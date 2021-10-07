Избивших в столичном метро мужчину дагестанцев поместили в карцер СИЗО №7 в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Троих приезжих из Дагестана, арестованных за жестокое избиение мужчины в московском метро, поместили в карцер.

Как рассказала «Известиям» член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева, обвиняемые находятся в карцере столичного СИЗО №7. Правозащитники поговорили с нападавшими в изоляторе, по словам члена ОНК, они раскаиваются в содеянном.

Меркачева сообщила, что один из арестованных готов компенсировать пострадавшему ущерб. Это может быть зачтено ему при вынесении приговора, напомнила она.

Нападавшие перепуганы и понимают, что приобрело широкий общественный резонанс, сообщила правозащитница. «Здесь ничего не остается, кроме как покаяться», – заключила Меркачева.

Как писал сайт kp.ru, инцидент произошел 4 октября на синей ветке московского метро. В 18:50 минут в вагоне электропоезда трое приезжих из Дагестана «из хулиганских побуждений» набросились на 25-летнего пассажира. Он был госпитализирован. Преступников задержали, они были арестованы на два месяца.

Позже дело об избиении пассажира метро дагестанцами решили переквалифицировать с «Хулиганства» на «Покушение на убийство».