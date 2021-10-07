Число пострадавших при землетрясении в Японии увеличилось до 22 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Количество пострадавших в результате землетрясения в Японии возросло до 22 человек.

По информации телеканала NHK, известно о трех пострадавших в Токи и девяти – в соседней префектуре Тиба. Кроме того, семь человек пострадали в префектуре Канагава и три жителя получили травмы в префектуре Сайтама.

Как писал сайт kp.ru, в четверг в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1.Очаг землетрясения находился на глубине 80 километров, а эпицентр толчков был зафиксирован на границе префектур Токио и Тиба. Изначально сообщалось о пяти пострадавших.

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно рассказал, что стихия не вызвала внештатных ситуаций на атомных объектах страны. Угрозы цунами также пока отсутствуют, однако сохраняется вероятность повторения подземных толчков.

Как писал сайт kp.ru, в апреле 2021 в Японии произошли пять землетрясений магнитудой выше 4.