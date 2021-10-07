Взломавшие SolarWinds и Microsoft хакеры украли данные о политике США против России Фото: REUTERS

Киберпреступники, взломавшие программное обеспечение американских компаний SolarWinds и Microsoft, похитили данные о расследованиях контрразведки Соединенных Штатов и санкционной политике США в отношении России. Об это сообщили участники расследования взломов.

Задействованные в расследовании лица рассказали, что якобы русские хакеры использовали при поиске интересующих их цифровых файлов запросы, в которых упоминались санкции. Злоумышленники получили информацию о расследованиях контрразведки, политике санкций против некоторых россиян и данные о реакции американских властей на коронавирус, передает Reuters.

В свою очередь Microsoft в ежегодном обзоре угроз указала, что киберпреступники искали правительственные материалы о санкциях и методах поиска российских хакеров. Как сообщил агентству главный менеджер по цифровой безопасности компании Кристин Гудвин, злоумышленники действовали «в оперативных целях».

Как писал сайт kp.ru, в конце июля 2021 корпорация Microsoft сообщила, что зафиксировала новые атаки со стороны якобы российских хакеров, которые взломали компанию SolarWinds.

Напомним, ранее спецслужбы США и Великобритании распространили список рекомендаций для защиты от хакерских атак, якобы связанных с российской Службой внешней разведки.