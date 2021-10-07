Инструктор по самообороне дала советы, как поступить очевидцам уличной драки Фото: кадр с видео

Руководитель клуба единоборств, инструктор по самообороне Ирина Куприна дала советы, как быть, если вы стали свидетелем уличной драки.

Крепкий здоровый парень может попробовать разнять дерущихся, защитить пострадавшего. А вот женщине или пожилому человеку стоит привлечь внимание окружающих. Можно кричать и звать на помощь.

Говоря о драке, которая произошла в вагоне метро, она отметила, что никто из пассажиров не вмешивался. Хотя можно было сообщить по экстренной связи машинисту.

- Плохо, конечно, когда граждане не обращают внимания, отходят и делают вид, что ничего не происходит, — комментирует Куприна NEWS.ru.

Мастер спорта РФ по джиу-джитсу советует разобраться в ситуации, прежде чем лезть в драку. Но при этом советует защищать себя, если хулиганы переключились со своей жертвы.

-Ввязываться в драку или нет - дело совести. До того как махать кулаками, надо понять что и почему, а не бездумно драться. Но если и вас начали бить, то надо защищаться, блокировать удары агрессора, бить в ответ, - говорит спортсменка.

В свою очередь эксперт по выживанию Эдуард Халилов объяснил, что есть три основные стратегии выживания: бежать, биться или прятаться.

- Если есть вариант убежать, мы бежим и зовем на помощь. Если есть вариант сопротивляться, мы чувствуем свои возможности, мы это делаем. Если ни первый, ни второй вариант не подходят, мы прячемся и делаем так, чтобы количество пострадавших не увеличивалось, - комментирует эксперт телеканалу "360".

4 октября в московском метро трое дагестанцев избили 25-летннего москвича Романа Ковалева. Парень заступился за девушку, к которой приставали подгулявшие хулиганы. В итоге был сильно избит и попал в больницу.

Преступников задержали, они арестованы. Глава следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился наградить Романа Ковалева, сообщает ОТР.