В Германии начался суд над 100-летним экс-охранником концлагеря в Заксенхаузене Фото: REUTERS

В Германии начались судебные слушания по делу 100-летнего бывшего охранника концлагеря в Заксенхаузене Йозеф С. Экс-военнослужащий СС обвиняется в убийстве 3 518 заключенных.

Йозефа С. доставили в четверг, 7 октября, доставили в специально оборудованный спортивный зал в тюрьме города Бранденбург-на-Гавеле. Как передает BBC, его обвиняют в соучастии в расстреле советских военнопленных и убийстве других людей газом «Циклон Б». В зал суда он прибыл в инвалидном кресле и прикрыл лицо, чтобы фотографы не смогли заснять его.

По словам адвоката подсудимого Штефана Ватеркампа, Йозеф С. не намерен комментировать предъявленные ему обвинения, но расскажет о личных обстоятельствах на слушаниях в пятницу, 8 октября. В свою очередь прокурор Сирилл Клемент сообщил суду, что он «сознательно и добросовестно» выполнял обязанности охранника, которые предполагали, в том числе и убийства.

В лагере смерти в Заксенхаузене, который располагался под Берлином, с 1936 по 1945 год находились более 200 тысяч человек, десятки тысяч арестантов погибли. Советские войска освободили его в апреле 1945 года.