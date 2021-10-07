МИД РФ назвал абсурдными обвинения Запада в адрес России по делу Навального Фото: Александр ГЛУЗ

Обвинения западных стран в адрес России в связи с делом об отравлении блогера Алексея Навального выглядят абсурдными, поскольку Москва сама содействует расследованию инцидента, заявил и.о. заместителя директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

«Мы хотели бы попросили норвежских, итальянских и канадских коллег ознакомиться с нашим вчерашним заявлением в рамках права на ответ, где мы подробно изложили свое видение абсурдной ситуации в связи с расследованием указанного случая», – сказал он во время выступления в Первом комитете Генеральной ассамблеи.

Воронцов подчеркнул, что Россия «решительно настроена на установление истины» в деле Навального.

Как писал сайт kp.ru, ранее Воронцов рассказывал, что секретариат Организации по запрещению химического оружия принял решение отказаться от возможности взаимодействия с Россией по расследованию инцидента с Алексеем Навальным.