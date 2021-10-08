Вирусолог объяснил, действительно ли COVID-19 перестал эволюционировать Фото: REUTERS

Вирусолог Александр Чепурнов прокомментировал сообщения, что коронавирус перестал эволюционировать. По мнению эксперта, пока рано говорить, что «дельта»- это пик развития ковида.

Уже сегодня есть штаммы, которые хуже распознаются иммунитетом. Он уверен, что мир ждет новая угроза в виде объединения «мю» и «дельта»-штаммов. Если они скрестятся, то произойдет серьезная мутация болезни.

- Мутация «дельты» не только изменила свою конфигурацию, из-за чего хуже узнается белковый участок, но и стала намного лучше прилипать к рецептору, при помощи которого вирус входит в клетку. Вариант «мю» узнается еще хуже. Если они объединятся, то будут проблемы. Но пока вариант «дельта» не дает развиваться «мю»который уже есть, узнается еще хуже. Если предположить, что этот «мю»-штамму, - комментирует вирусолог Lenta.ru.

Чепурченко отметил, что по мере мутации коронавируса вакцины теряют к нему свою эффективность. «Дельта» уже меньше реагирует на внешнее воздействие.

- Эрэнковые вакцины теряют примерно половину своей эффективности. «"Спутник" тоже теряет, но не так много, — заключил специалист.

Тем временем на 7 октября суточная заболеваемость коронавирусом в стране погиба рекорд с начала 2021 года. Было зафиксировано 27,5 тыс. новых случаев заражения. Вирусологи уверены, что подъем связан с тем, что проверяться на COVID-19 россияне стали чаще, а вакцинируются неохотно, пишет газета "Известия".

При этом ровно месяц назад в ВОЗ заявили, что мир вышел на плато по коронавирусу. По мнению директора Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Дениса Колбасова, ситуацию удастся переломить в позитивную сторону только в одном случае, если население планеты будет вакцинировано, сообщает RT.