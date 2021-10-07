Французская армия не нашла следов присутствия российской ЧВК в Мали Фото: REUTERS

Французские военнослужащие, проводящую в Мали антитеррористическую операцию «Бархан», не нашли в африканской стране следов присутствия российской частной военной компании, рассказал официальный представитель Главного штаба Вооруженных сил Франции полковник Паскаль Яни.

«Мы не обнаружили признаки присутствия ЧВК в Мали», – заявил он на брифинге в четверг, 7 октября.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что власти Мали обратились к российской ЧВК за помощью в борьбе с терроризмом. По его словам, власти РФ не имеют никакого отношения к сотрудничеству Мали и ЧВК.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявлял, что в случае прихода в Мали российской частной военной компании Россию «ожидают серьезные последствия».

Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Майга объяснил решение обратиться к частной военной компании (ЧВК) из России. По словам политика, его страна оказалась брошенной Францией, и теперь Мали нужно «заполнить пробел».