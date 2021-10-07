Горбачев не болеет коронавирусом, сообщили в фонде Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Первый президент СССР Михаил Горбачев уже больше месяца по рекомендации врачей пребывает на карантине из-за пандемии коронавируса. Но при этом, сам он коронавирусом не болеет. Об этом заявил глава пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.

- Он находится на карантине согласно рекомендациям врачей. Сам он не болеет covid-19, - рассказал Палажченко РИА Новости.

Также он добавил, что бывший лидер СССР находится на самоизоляции больше месяца.

Что касается вопрос местонахождения Горбачева, то Палажченко не стал отвечать, однако отметил, что пресс-служба Горбачев-фонда находится с ним в постоянном контакте.

- Я сегодня с ним разговаривал. Он направил свое поздравление президенту России Владимиру Путину, - рассказал Палажченко.

Напомним, в марте этого года экс-президенту СССР и последнему Генеральному секретарю ЦК КПСС Михаилу Горбачёву исполнилось 90 лет.