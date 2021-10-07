Еще 14 человек пожаловались на пытки в саратовской тюремной больнице Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще 14 человек из числа бывших и нынешних заключенных пожаловались на пытки в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 УФСИН по Саратовской области. Об этом 7 октября сообщила их адвокат Снежана Мунтян.

- Сейчас у меня в производстве есть материалы по 14 потенциальным потерпевшим, то есть они мне рассказали о том, что с ними происходило на территории ОТБ, когда они здесь лечились, - сказала РИА Новости Мунтян.

Как ранее писал сайт kp.ru, 5 октября местные правозащитники опубликовали видео, на котором происходили жестокие издевательства над человеком. По словам разместивших запись активистов, инцидент произошел в саратовской колонии. Генпрокуратура РФ начала проверку "на предмет соблюдения прав осужденных" в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона.

СУ СК по Саратовской области начало проверку новых сообщений о пытках заключенных. А руководитель регионального УФСИН Алексей Федотов после инцидента подал в отставку.