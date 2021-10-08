Два человека пострадали в результате ДТП на Каширском шоссе в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В Москве на Каширском шоссе произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали два человека. Водитель легкового автомобиля протаранил проходную НИЯУ МИФИ.

- Водитель не справился с управлением транспортного средства и протаранил здание проходной МИФИ. В результате аварии пострадал автомобилист и пассажир машины. Они госпитализированы в медучреждение, - рассказал источник ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о ДТП под Брянском Там в результате аварии погибли четыре человека. Еще четверо получили различные травмы. Авария произошла вечером 7 октября на 3-м километре дороги Брянск-Смоленск-Жирятино. Одному из пострадавших граждан потребовалась помощь спасателей, его освободили из искореженного автомобиля при помощи специального инструмента. По предварительным данным, водитель автомобиля "Хендай Солярис" столкнулся с "Мицубиси" и "Ладой", которая следовала позади.