Столтенберг: НАТО не убедила Турцию поменять российские С-400 на западные системы Фото: REUTERS

Организации Североатлантического договора не удалось убедить власти Турции отказаться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, в том числе не получилось и поменять их на схожую западную военную технику. Об этом в Вашингтоне заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, альянс намерен продолжить вести работу по убеждению Анкары приобрести вместо С-400 западные системы. В частности речь идет об образцах Patriot или SAMP/T.

Столтенберг добавил, что для успешного решения этого блока вопросов нужно учитывать тот факт, что Турция является важным и ценным членом НАТО. Он также напомнил альянсу, что "никто из союзников не принял больше беженцев, чем Турция".

Ранее сообщалось, что Анкара полностью погасила долг перед Россией за системы противовоздушной обороны С-400. Это позволило России и Турции продолжить работу в области военной промышленности. Не исключено, что турецкое правительство закупит и другое вооружение из РФ, полагают эксперты.