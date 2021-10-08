Гендиректор Linde Engineering заявил, что европейский газовый кризис вызван внутренними причинами Фото: REUTERS

Возникновение европейского газового кризиса оказалось вызвано внутренними причинами. В частности, это связано с тем, что страны ЕС не смогли обеспечить поставки газа к моменту, когда спрос национальных экономик, восстанавливающихся после локдаунов, превысил предложение. Об этом заявил гендиректор международной газовой и инжиниринговой компании Linde Engineering Юрген Новицки.

- Россия не сделала ничего плохого, и проблемы Европы вызваны ей самой. Я полагаю, что это временные проблемы, - рассказал топ-менеджер в кулуарах Петербургского международного газового форума (ПМГФ-2021), слова которого приводят РИА Новости.

В минувшую среду российский лидер Владимир Путин заявлял о необходимости полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту российского газа через Украину. Контролировать этот процесс глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову. После заявления Путина, когда он заявил о готовности помочь в стабилизации растущих мировых цен на энергоносители, цены на газ резко начали снижаться.