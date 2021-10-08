Gazeta Wyborcza сочла выгодным для России строительство Польшей канала через Балтийскую косу Фото: Александр КОЦ

Польское издание Gazeta Wyborcza считает, что возможная реализация планов председателя правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского проложить канал через Балтийскую косу и нанести этим "удар по Москве" приведет к обратному процессу.

В частности, в материале издания говорится, что это может обернуться обогащением российских бизнесменов.

- Качиньский и его партия видят в строительстве канала путь к обретению полной независимости. ... Согласно тезисам партийной пропаганды, канал станет нанесенным по России ударом. ... Реальность же выглядит иначе. На канале сколотят состояние россияне, - отмечает польское издание.

Там же говорится и о неопределенности из-за непонимания, когда окупится проект в случае его реализации. Газета утверждает, что реализация проекта нанесет значительный ущерб польской природе, разорвав береговую линию Балтийской косы и нарушив местную экосистему.