Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире8 октября 2021 6:17

Gazeta Wyborcza сочла выгодным для России строительство Польшей канала через Балтийскую косу

Издание также утверждает, что реализация проекта нанесет значительный ущерб польской природе
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
Комментарии (12)Комментарии (12)(12)
Gazeta Wyborcza сочла выгодным для России строительство Польшей канала через Балтийскую косу

Gazeta Wyborcza сочла выгодным для России строительство Польшей канала через Балтийскую косу

Фото: Александр КОЦ

Польское издание Gazeta Wyborcza считает, что возможная реализация планов председателя правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского проложить канал через Балтийскую косу и нанести этим "удар по Москве" приведет к обратному процессу.

В частности, в материале издания говорится, что это может обернуться обогащением российских бизнесменов.

- Качиньский и его партия видят в строительстве канала путь к обретению полной независимости. ... Согласно тезисам партийной пропаганды, канал станет нанесенным по России ударом. ... Реальность же выглядит иначе. На канале сколотят состояние россияне, - отмечает польское издание.

Там же говорится и о неопределенности из-за непонимания, когда окупится проект в случае его реализации. Газета утверждает, что реализация проекта нанесет значительный ущерб польской природе, разорвав береговую линию Балтийской косы и нарушив местную экосистему.