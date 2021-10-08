Последние новости на утро 8 октября 2021: При столкновении атомной подлодки США с подводным объектом пострадали 11 моряков

Важные новости утра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 8 октября 2021 года.

Американская атомная ударная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) стала участником столкновения с неизвестным объектом под водой. В результате случившегося пострадали 11 моряков. Сейчас корабль находится в "безопасном и стабильном" состоянии. Что касается ядерной установки, то в результате происшествия она не пострадала. Жизням членов экипажа подлодки после ЧП также ничего не угрожает. Однако, что именно оказалось объектом, с которым столкнулась субмарина, не уточняется.

Польское издание Gazeta Wyborcza заявило, что возможная реализация планов председателя правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского проложить канал через Балтийскую косу может привести к обогащению российских бизнесменов.

Украинские общественники обратились в СБУ с просьбой запретить въезд в страну некоторым российским артистам. Речь идет об исполнителях Василии Вакуленко (Баста), Елизавете Иванцив (Ёлка) и Ирине Воробьевой (Круг).

К концу 2021 года в России ожидается наиболее сильный рост цен на непродовольственные товары. В Минэкономразвития полагают, что инфляция в данном секторе составит 7,2%, что станет рекордом с 2015 года.

На Амурском газоперерабатывающем заводе произошел мощный взрыв. Хлопок газа и возгорание произошли на одной из установок предприятия. Сотрудников завода экстренно эвакуировали, никто не пострадал.

Сенат Конгресса США проголосовал за повышение лимита заимствований страны на 480 миллиардов долларов. По оценкам американского Минфина, это позволит покрывать расходы до 3 декабря текущего года.

Сотрудники ФССП России начали процедуру принудительного взыскания с компании Twitter штрафов на сумму свыше 8,9 миллиона рублей. Причиной такого наказания стал отказ социальной сети удалить запрещенную в РФ информацию.

За неделю у российских границ вели разведку 58 летательных аппаратов иностранных государств. Среди них - 25 самолетов-разведчиков и 33 беспилотных летательных аппарата.