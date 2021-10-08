"Ъ": Россия согласовывает ответ на сокращение свое представительства в НАТО

Россия согласовывает ответ на сокращение свое представительства в НАТО Фото: REUTERS

Россия согласовывает возможные ответные меры на сокращение своего представительства в Североатлантическом альянсе.

Напомним, ранее появилась информация, что НАТО сократит состав постоянного представительства России при альянсе. Такое решение было принято в ответ на "враждебную деятельность" Москвы. Как сообщал британский телеканал Sky News, аккредитации лишатся восемь дипломатов от России в Брюсселе. Позиции еще двух будут подвергнуты сокращению. Это наполовину уменьшит российское представительство при НАТО - с 20 человек до 10. О какой именно "враждебной деятельности" идет речь - не уточняется.

По информации "Коммерсанта", ответные меры согласовываются на межведомственном уровне. Однако уже принято решение, что они коснутся Военной миссии связи Североатлантического альянса в Москве, которое действует под эгидой посольства Бельгии.

- Если альянс не придет в себя, дело вполне может дойти до сворачивания нашего постпредства там, — рассказал источник издания.

При этом собеседники газеты затруднились ответить, коснутся ли ответные меры Информационного бюро НАТО в Москве.