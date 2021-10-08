Лига безопасного интернета призвала проверить песни девяти исполнителей на пропаганду терроризма

МВД и СК призвали проверить песни девяти популярных исполнителей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лига безопасного интернета обратилась к МВД и Следственному комитету с просьбой проверить теста песен девяти популярных среди детей исполнителей. Об этом сообщила член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

- В ходе изучения экспертами в социальных сетях страниц подростков, нападавших на учебные заведения, был составлен список музыкальных произведений, в которых содержатся призывы к насилию и нападениям на школы, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, а также информация, направленная на возбуждение ненависти и вражды и вовлечение несовершеннолетних в совершение особо тяжких преступлений, — приводит слова Мизулиной ТАСС.

Она уточнила, что данные произведения слушали все молодые люди, нападавшие на учебные заведения. Эксперты Лиги полагают, что эти песни оказывают деструктивное влияние на детей, в связи с чем их распространение должно быть ограничено на территории России.

В июле 2021 года Лига безопасного интернета обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить социальную сеть TikTok из-за контента о суициде, наркотиков и оскорблении чувств верующих. Организация призвала ведомство принять меры. Например, замедлить трафик, как это было с Twitter. В организации отметили, что сейчас соцсеть крайне популярна среди молодежи, а также выразили обеспокоенность ростом числа случаев детского суицида, вызванного различными публикациями в Сети. Лига призвала Роскомнадзор принять меры вплоть до замедления трафика.