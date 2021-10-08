Центробанк отозвал лицензию у Орбанка

Банк России отозвал лицензию у Орбанка Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Орбанка. Об этом сообщил ЦБ.

В приказе Центробанка указано, что Орбанк "нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц". Кроме того, банк нарушил акты ЦБ в области противодействия "отмывания" доходов и финансированию терроризма.

В июле 2021 года Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Руна-банк". Как уточнялось, Центробанк принял решение об отзыве лицензии в связи с тем, что кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Центробанка. Регулятор неоднократно применял меры в отношении этого банка, в том числе, вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков. Центробанк также сообщает, что с 2019 года кредитная организация была убыточной и работала в условиях корпоративного конфликта.