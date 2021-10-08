Читатели китайского портала назвали сенаторов США бешеными псами из-за просьбы выслать дипломатов РФ

Китайцы назвали сенаторов США бешеными псами из-за просьбы выслать дипломатов РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели китайского портала "Гуаньча" раскритиковали американских сенаторов за призыв выслать из Соединенных Штатов Америки дипломатов России.

Как писал сайт kp.ru, американские сенаторы заявили, что диспропорция в дипломатическом представительстве в Москве неприемлема. Они хотят, чтобы президент США Джо Байден потребовал от России увеличить число сотрудников посольства Соединенных Штатов в Москве, иначе Вашингтон вышлет 300 российских дипломатов.

- Почему некоторые сенаторы США кусаются как бешеные псы? — спросил один из читателей.

- Потому что этим "бешеным псам" не нужно нести ответственность. За все ответят другие, — ответил другой пользователей.

Также читатели назвали американские консульства и посольства "раковыми опухолями" других стран и назвали сумасшедшими некоторых сенаторов Соединенных Штатов Америки.