Мексика получила еще 1,5 млн доз российской вакцины "Спутник V"

В Мексику поступило еще 1,5 млн доз "Спутника V" Фото: REUTERS

Крупная партия вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" прибыла в Мексику из России. Об этом сообщает Минздрав североамериканской страны.

Речь идет о 1,5 млн доз препарата. Ранее в государство поступило в общей сложности 8,4 млн доз "Спутника V".

По словам главы государственной фармацевтической компании Birmex Педро Сентено, новую партию вакцины планируют использовать для иммунизации населения штатов Мехико и Пуэбла.

Как ранее писал сайт kp.ru, российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" начали производить в Узбекистане. Производственный процесс осуществляется совместно с Россией.

Напомним, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о прогрессе по вопросу признания ВОЗ российской вакцины "Спутник V". По его словам, на данный момент до завершения этого процесса остались лишь некоторые административные процедуры.