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Общество8 октября 2021 10:25

В Объединении пассажиров предложили штрафовать на 300 тысяч за высадку детей из автобусов

В России уже существуют штрафы для водителей и кондукторов, но их предлагают ужесточить
Елена АКИМОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
В России уже существуют штрафы для водителей и кондукторов, но их предлагают ужесточить

В России уже существуют штрафы для водителей и кондукторов, но их предлагают ужесточить

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) выступило с инициативой ужесточить ответственность за высадку детей-безбилетников из общественного транспорта.

Председатель ООП Илья Зотов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести штраф в 300 тысяч рублей. Если инициатива будет одобрена, то изменения внесут в КоАП, где прописана административная ответственность для перевозчиков.

Обращение общественников уже направлено в профильный департамент на экспертную проработку.

В Минтрансе «Известиям» подтвердили, что инициатива заслуживает внимания.

В настоящее время существует запрет на высадку из общественного транспорта безбилетного ребенка до 16 лет, который следует без сопровождения взрослого.

В КоАП РФ прописана ответственность для водителей в 5 тысяч рублей, а для ИП и кондукторов – 20-30 тысяч рублей.

Но несмотря на имеющиеся санкции, в регионах регулярно происходят случаи, когда детей без билетов выгоняют из транспорта. Порой случаи происходят зимой.

Летом кондуктор высадила ребенка из автобуса в Красноярске из-за того, что у мальчика не было наличных средств. Школьник мог оплатить проезд картой, но терминал не работал, сообщает ФАН.

7 марта в России вступил в силу закон, который запрещает принудительно высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых. Председатель Госдумы Вячеслава Володина, оставлять детей одних на дороге опасно для их жизни и здоровья, сообщает RT.