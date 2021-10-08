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В мире8 октября 2021 10:44

Российский моряк стал первым зараженным коронавирусом на Шпицбергене

Мужчину госпитализировали
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Моряк из России стал первым зараженным коронавирусом на Шпицбергене

Моряк из России стал первым зараженным коронавирусом на Шпицбергене

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Моряк из России стал первым зараженным коронавирусной инфекции на архипелаге Шпицберген. Об этом сообщил офис губернатора.

- Заболевший российский моряк, которого забрали на вертолете с острова Бьорнойя в ночь на среду и перевезли в больницу города Лонгйир, сдал тест на коронавирус, оказавшийся положительным, — гласит текст сообщения.

Сейчас моряка госпитализировали. Считается, что это не приведет к распространению инфекции на архипелаге, так как контактировавшие с россиянином соблюдали меры предосторожности.

Ранее Всемирная организация здравоохранения впервые дала определение постковидного синдрома. Признаки этого состояния были изучены в результате опроса 460 человек по всему миру, в числе которых были пациенты и ученые. Как выяснили исследователи ВОЗ, посковидным синдромом страдает около 20% перенесших коронавирус. Обычно он сохраняется в течение трех месяцев с начала заболевания. Признаки такого состояния выражаются в утомляемости, тяжелом дыхании, затуманенном сознании и подавлении интеллектуальных способностей.