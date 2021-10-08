Франция отказалась уступить Евросоюзу место в Совбезе ООН

Париж не планирует жертвовать частью суверенитета страны ради Евросоюза Фото: REUTERS

Франция никогда не передаст Евросоюзу свое место в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), заявил госсекретарь при МИД страны Клеман Бон в эфире французского телеканала BFMTV.

"Это элемент суверенитета, который приносит пользу и всей Европе", - аргументировал Клеман Бон.

Так дипломат опроверг информацию СМИ о том, что Париж предлагал Европейскому союзу занять место Франции в Совбезе ООН.

Как ранее писал сайт kp.ru, министерство иностранных дел Франции сообщило, что Париж поддерживает идею об увеличении числа членов Совета безопасности ООН. Страна выступает за расширение численности двух категорий членов Совета Безопасности - как постоянных, так и временных.

Таким образом, Франция одобрила соответствующее предложение Германии, Бразилии, Индии и Японии.