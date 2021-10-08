Призывников в военкоматах стали отбирать по новой системе Фото: Евгения ГУСЕВА

В военкоматах начала работать новая система профессионально-психологического отбора призывников.

Теперь психологи будут обращать внимание на поведение призывников и косвенные признаки, указывающие что молодой человек может вести себя неадекватно.

Если на этапе отбора будет выявлена склонность к девиантному поведению, то информация будет передана врачу-психиатру, который входит в каждую врачебную комиссию.

Данный способ отбора протестировали в весенний призыв, и система зарекомендовала себя положительным образом. Благодаря данному методу удалось выявить почти 2 тысячи призывников, склонных к девиантному поведения. Они не были отправлены в войска, так как в последствии могли проявиться серьезные проблемы.

Причем не обязательно, чтобы у человека были какие-либо ментальные нарушения. Часто психологам удается распознать скрытые проблемы благодаря тестам, пишет газета «Известия».

Осенью 2021 года на военную службу будет призвано 127 тысяч человек.

Замглавы Генерального штаба ВС РФ Евгений Бурдинский отметил, что количество граждан старших возрастов, желающих заступить на военную службу в ВС РФ, значительно увеличилось по сравнению с предыдущими годами. А вот численность 18-летних новобранцев с 2016 года сократилась на четыре процента, сообщает ФАН.