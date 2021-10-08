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Здоровье8 октября 2021 11:52

В России выявлено 27 246 случаев заражения коронавирусом 8 октября 2021 года

Еще 20 566 россиян выписали из больницы
Роман КИЛЬМЯШКИН
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27 246 случаев заражения COVID-19 выявили за сутки в России

27 246 случаев заражения COVID-19 выявили за сутки в России

Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировали 27 246 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии было выявлено 7 717 356 таких случаев.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 27 246 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 346 (8,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении Оперштаба.

Лидером по показателю стала Москва, где за сутки заболели 4595 человек. Вторым идет Санкт-Петербург с 2501 случаев. Тройку замыкает Московская область — 1490 случаев.

Также за сутки зафиксировано 936 летальных случая. Еще 20 566 россиян выписали из больницы.

Как ранее писал сайт kp.ru, эксперты напоминают, что вакцина защищает в первую очередь от смертельно опасных осложнений COVID-19. Поэтому, если привитые и заболевают, то, как правило, в легкой форме. Однако при этом они вполне могут выделять вирус и быть источником заражения для окружающих, предупреждают эпидемиологи.