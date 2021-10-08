Полиция задержала в Екатеринбурге тинейджера, угрожавшего в соцсетях массовыми убийствами

Полиция задержала молодого человека, публиковавшего угрозы Фото: Иван ВИСЛОВ

19-летний житель Екатеринбурга 23 сентября, через три дня после трагедии в Пермском университете, разместил в социальной сети сообщение о том, что он «всех убьет». После этого молодой человек затих и больше не выходил на связь.

Это сообщение в виду неспокойной обстановки не осталось без внимания общественности – его текст стали репостить у себя владельцы других страниц. И тогда на угрозу обратили внимание правоохранительные органы. Об этом пишет информационный портал TagilCity.ru.

Стражи порядка установили и задержали молодого человека, оставившего сообщение с угрозой.

Отметим, что 7 октября в родительских чатах школ Екатеринбурга участники стали проявлять беспокойство из-за появления анонимной информации о подготовке одним или несколькими подростками нападения на школы и другие учебные заведения столицы Среднего Урала.

После этого к проверке информации подключились спецслужбы. В учебных учреждениях усилен пропускной режим, ситуация держится на контроле. Пока официальной информации о задержания авторов сообщений не поступало.