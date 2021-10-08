Зимой 2021 года больше россиян планируют кататься на лыжах и сноубордах на родине, чем за границей

Жители России стали больше интересоваться горнолыжным спортом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители России стали проявлять больший интерес к горнолыжному спорту и планируют провести новогодние каникулы на горнолыжных курортах. Об этом говорят итоги совместного исследования сервисов AliExpress и "Авиасейлс".

- Самое востребованное направление — это Кавказ, 9% авиабилетов от всех бронирований на это время. На втором месте курорты Сочи — 8%. Далее идут Урал — 4%, Кольский полуостров (Мурманск и Кировск) — 2%, Байкал — 1%. Из зарубежных стран, где можно заниматься зимними видами спорта, популярны Грузия — 1% и Болгария — 0,5%, — гласит текст исследования.

Отправиться на горнолыжные курорты в России на новогодние праздники можно в среднем за 7,5 тысячи рублей, в другие страны — за 21 тысячу рублей. Россияне планируют провести на российских курортах семь дней, на заграничных — на три дня больше.

По данным AliExpress Россия, россияне стали чаще покупать товары для зимнего спорта. К примеру, санки или снегоходы. Особой популярностью пользуются тюбинги — специальные надувные санки для катания по снегу.

Ранее исследование показало, что российские туристы стали чаще путешествовать в другие страны. Лидером по числу путешествий стала Венгрия. Интерес к этой стране вырос на 143% по сравнению с августом. Следом идут ОАЭ, где доля бронирования билетов выросла на 55%. Кипр и Казахстан выросли на 37 и 35 процентов соответственно. Замыкают список Черногория с ростом (+12%), Турция (+11%) и Египет (+5%).