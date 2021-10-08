Аналитики выяснили, как россияне относятся к списку запрещенных для женщин профессий

Из традиционных мужских профессий женщины чаще всего откликаются на вакансию курьера, охранника и разнорабочего Фото: Олег ЗОЛОТО

Аналитики из сервиса "Работа VK" выяснили, как россияне относятся к списку запрещенных профессий для женщин. Так, 37% россиян отметили, что женщины сами должны решать где работать. При этом 40% опрошенных выступают за сохранение списка запрещенных профессий.

На сегодняшний день постановлением правительства для женщин закрыты 456 трудовых направлений. Например, нельзя работать на тракторе, управлять бульдозером или грузовым авто, служить боцманом матросом или шкипером, в водолазы тоже принимают только мужчин. В апреле 2019 года список таких профессий хотели сократить.

Согласно данным исследования, из традиционных мужских профессий женщины чаще всего откликаются на вакансию курьера (41%) с заработной платой 54 200 рублей, охранника со средней зарплатой 19 230 рублей(15%) и разнорабочего с окладом в 21 175 рублей(15%), сообщает RT.

Опрос проводился сервисами «VK Работа» и ResearchMe среди 1378 представителей гостиничного, ресторанного, строительного и транспортного бизнеса, а также сфер ЖКХ и промышленности.

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