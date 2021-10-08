Песков рассказал, что большую часть своего дня рождения Путин провел в работе

Дмитрий Песков рассказал, что большую часть своего дня рождения Владимир Путин провел в работе Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин провел свой день рождения в работе.

- Во многом с телефонной трубкой в руке и за обсуждением очень важных субстанций, двусторонних отношений и региональных проблем. Конечно, и поздравления там были, но большая часть времени все-таки была потрачена на рабочие вопросы. В рабочем режиме прошло и совещание Совбеза, хотя и там звучали поздравления в адрес президента, что вполне естественно, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Вечером же главу государства поздравляли родные и близкие, сообщил Песков.

Напомним, Владимир Путин отпраздновал день рождения 7 октября. Президенту РФ исполнилось 69 лет.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Путин не имеет традиции "проставляться" на работе в день рождения, и это время от рабочих мероприятий он чаще всего не освобождает. По словам Пескова, чаще всего в этот день Путина поздравляют по телефону. Подарки же дарят только при личных встречах, отметил пресс-секретарь главы государства. О том, присылают ли подарки Путину зарубежные лидеры, представитель Кремля информацией не обладает.