В Кремле подтвердили, что Россия ответит на сокращение своего представительства в НАТО

Дмитрий Песков подтвердил, что Россия ответит на сокращение своего представительства в НАТО Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Россия предпримет ответные меры на сокращение своего представительства в Североатлантическом альянсе.

- Безусловно, какие-то ответные меры в том виде, в котором они будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам, будут сформулированы и реализованы, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Песков отметил, что сотрудничества России и НАТО сейчас нет, а возможность диалога сужают "наши натовские контрагенты".

Напомним, ранее появилась информация, что НАТО сократит состав постоянного представительства России при альянсе. Такое решение было принято в ответ на "враждебную деятельность" Москвы. Как сообщал британский телеканал Sky News, аккредитации лишатся восемь дипломатов от России в Брюсселе. Позиции еще двух будут подвергнуты сокращению. Это наполовину уменьшит российское представительство при НАТО - с 20 человек до 10. О какой именно "враждебной деятельности" идет речь - не уточняется.