72% россиян хотят получить компенсацию за сбой в Facebook

Выяснилось, что теперь 62% опрошенных переживают из-за возможного отключения соцсетей. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Медицинский сервис «Доктор рядом» и агентство A2:Research выяснили, что 72% россиян хотят получить от Марка Цукерберга компенсацию за сбой в работе Facebook из-за обновления протокола динамической маршрутизации.

Аналитики рассказали, что неполадки повлияли на материальное положение 58% россиян, а 21% респондентов заявили о получении морального ущерба. Сильный стресс из-за сбоя социальных сетей испытал каждый четвертый пользователь, сообщает "Газета.ru".

Выяснилось, что теперь 62% опрошенных переживают из-за возможного отключения соцсетей. По их словам, людям станет сложнее общаться друг с другом.

Накануне дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT заявил, что необходимо ввести законодательство, которое бы гарантировало соблюдение прав всех пользователей в Facebook, WhatsApp и Instagram.