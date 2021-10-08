Спасатели достали младенца из-под обломков обрушившегося дома в Батуми

Младенца достали из-под обломков частично разрушенного дома в Батуми Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии вытащили из-под завалов частично разрушенного дома в городе Батуми. Об этом сообщил "Первый канал Грузии".

Журналисты сообщили, что ребенок находится в стабильном состоянии. Отмечается, что несовершеннолетний был в машине, которая стояла рядом с обрушившимся домом.

До этого спасатели вытащили из-под обломков мужчину с легким повреждениями. Поисковые работы продолжаются. Информации о других пострадавших или жертвах пока нет.

Напомним, обрушение части дома произошло в пятницу, 8 октября. Некоторые очевидцы заявляли, что обрушению дома предшествовал взрыв. На месте работает спецтехника, мобилизованы скорая помощь и сотрудники правоохранительных органов. Работники спасательных служб выводят людей из-под обломков. Сейчас выясняются обстоятельства обрушения.